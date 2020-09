Vendite diffuse sul mercato americano

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza al ribasso per la borsa di Wall Street con il sentiment degli investitori penalizzato dai timori per i continui aumenti di casi di Covid in Europa, assieme alle preoccupazioni sullo stallo delle trattative in USA su nuovi stimoli all’economia americana. A tutto ciò si aggiunge lo scandalo HSBC, accusata dalla dall’International Consortium of Investigative Journalism, che stava seguendo l’inchiesta relativa al trasferimento fraudolento di denaro verso il mercato di Hong Kong.

Sul fronte macro, prima dell’avvio del mercato americano è stato pubblicato il dato sull’indice CFNAI, una media pesata di ben 85 indicatori che riflettono lo stato di salute dell’attività economica nazionale, che ha mostrato un ulteriore indebolimento nel mese di agosto.

Tra gli indici statunitensi, forte calo del Dow Jones (-1,73%), che ha toccato 27.178 punti, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sull’S&P-500, che continua la giornata a 3.270 punti.

In discesa il Nasdaq 100 (-1,06%); con analoga direzione, negativo l’S&P 100 (-1,42%).

Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell’S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia (-2,42%), materiali (-2,35%) e finanziario (-2,29%).

Tutte le Blue Chip del Dow Jones perdono terreno a Wall Street.

Le peggiori performance si registrano su JP Morgan, che ottiene -3,31%.

Seduta drammatica per United Health, che crolla del 3,01%.

Sensibili perdite per DOW, in calo del 2,96%.

In apnea American Express, che arretra del 2,77%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Altera (+3,12%) e Tesla Motors (+2,44%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Illumina, che continua la seduta con -7,80%.

Tonfo di Wynn Resorts, che mostra una caduta del 4,39%.

Seduta negativa per Vodafone, che mostra una perdita del 3,92%.

Lettera su Marriott International, che registra un importante calo del 3,70%.