Vendite diffuse in Borsa. Piazza Affari in calo

(Teleborsa) – Pessima giornata per i mercati finanziari europei, che archiviano la seduta in deciso ribasso sullo stallo nelle trattative commerciali tra USA e Cina, che potrebbe influenzare in negativo l’andamento economico globale. I timori per un rallentamento dell’economia si ripercuotono anche sul prezzo del petrolio, in deciso calo sulle preoccupazioni per una possibile frenata della domanda. Il Light Sweet Crude Oil crolla del 5,18%, scendendo fino a 58,24 dollari per barile, sui minimi da oltre due mesi.

Sul mercato USA, prevalgono le vendite per l’ S&P-500.

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,117. L’Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.285,4 dollari l’oncia.

Aumenta di poco lo spread, che si porta a +276 punti base, con un lieve rialzo di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,63%.

Tra le principali Borse europee giornata in rosso per Francoforte, che cede l’1,78%, Londra scende dell’1,41%, sensibili perdite per Parigi, in calo dell’1,82%.

A Milano, forte calo del FTSE MIB (-2,12%), che ha toccato 20.136 punti; sulla stessa linea, profondo rosso per il FTSE Italia All-Share, che si ferma a 22.058 punti, in netto calo dell’1,94%. In discesa il FTSE Italia Mid Cap (-1,18%), come il FTSE Italia Star (-1,0%).

Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,8 miliardi di euro, in calo di 287,4 milioni di euro, rispetto ai 2,09 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,65 miliardi di azioni, rispetto ai 0,74 miliardi precedenti.

Tra i 218 titoli trattati, 37 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 173 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 8 titoli.

Scivolano sul listino milanese tutti i settori.

In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti tecnologia (-4,81%), materie prime (-4,18%) e media (-3,34%).

In questa pessima giornata per la Borsa di Milano, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.

Le peggiori performance si sono registrate su STMicroelectronics, che ha chiuso a -5,67%.

Calo deciso per Saipem, che segna un -5,17%.

In apnea Prysmian, che arretra del 3,57%.

Tonfo di Telecom Italia, che mostra una caduta del 2,90%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Inwit (+3,74%), FILA (+1,69%), ASTM (+1,24%) e Piaggio (+0,99%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Mediaset, che ha chiuso a -5,97%.

Lettera su Banca Farmafactoring, che registra un importante calo del 3,64%.

Affonda Banca Ifis, con un ribasso del 3,31%.

Crolla Banca MPS, con una flessione del 3,02%.