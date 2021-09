Vendite a Wall Street. Pesa l’incertezza sull’aumento delle tasse

editato in: da

(Teleborsa) – Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dello 0,79% sul Dow Jones; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l’S&P-500, che retrocede a 4.448 punti (-0,43%). Sulla parità il Nasdaq 100 (-0,15%); poco sotto la parità l’S&P 100 (-0,48%).

Se da un lato il rallentamento dell’inflazione ad agosto ha fatto scendere i timori che la Federal Reserve riduca le misure di stimolo in anticipo, dall’altro gli investitori sono preoccupati per un possibile aumento delle tasse per le imprese. Se il pacchetto da 3,5 trilioni di dollari del presidente Biden dovesse passare, l’aliquota dell’imposta sulle società potrebbe essere alzata al 26,5% dal 21%.

Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell’S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori finanziario (-1,40%), energia (-1,16%) e beni industriali (-1,09%).

La sola Blue Chip del Dow Jones in sostanziale aumento è Microsoft (+1,18%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su JP Morgan, che prosegue le contrattazioni a -1,81%.

Soffre Walgreens Boots Alliance, che evidenzia una perdita dell’1,73%.

Preda dei venditori Travelers Company, con un decremento dell’1,53%.

Si concentrano le vendite su IBM, che soffre un calo dell’1,47%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Moderna (+4,18%), Intuit (+2,14%), Tractor Supply (+1,57%) e Marriott International (+1,18%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Wynn Resorts, che ottiene -11,64%.

Sessione nera per Comcast, che lascia sul tappeto una perdita del 6,04%.

In caduta libera Dish Network, che affonda del 4,54%.

Pesante Charter Communications, che segna una discesa di ben -4,35 punti percentuali.