Vendite a piene mani su Curevac dopo scarsa efficacia vaccino

(Teleborsa) – Seduta drammatica per Curevac Nv, che si posiziona a 55,12 con una discesa del 41,85%. Il laboratorio tedesco della società ha annunciato che il suo principale candidato al vaccino Covid-19 ha mostrato solo il 47% di efficacia, secondo l’analisi di uno studio clinico su larga scala.

“Mentre speravamo in un risultato intermedio più forte, riconosciamo che dimostrare un’elevata efficacia in questa ampia diversità di varianti senza precedenti è una sfida – ha affermato il CEO Franz-Werner Haas in una nota – Mentre procediamo verso l’analisi finale con un minimo di 80 casi aggiuntivi, l’efficacia complessiva del vaccino potrebbe cambiare”.

Atteso un ulteriore ripiego verso l’area di supporto vista a 48,56 e successiva a 42. Resistenza a 71,94.