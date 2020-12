Vendite a Piazza Affari. Immobile il resto dell’Europa

editato in: da

(Teleborsa) – Si confermano deboli le principali Borse del Vecchio Continente, a metà mattina, risentendo dei realizzi dopo la buona performance della vigilia e la corsa registrata nel mese di novembre.

Gli investitori continuano a scommettere sulla ripresa nel prossimo anno, anche se il numero uno della Fed, Jerome Powell, ha comunque invitato alla cautela sottolineando che la strada per la ripresa economica è ancora molto lunga. Sul fronte vaccino, oggi in Gran Bretagna è stato dato l’ok all’uso del vaccino di Pfizer, che poi dovrebbe essere approvato anche in Europa dall’Ema entro fine anno.

Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08%. L’Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,50%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 44,7 dollari per barile, mentre permangono dubbi su un accordo tra i Paesi dell’Opec+ per un’estensione al primo trimestre 2021 dei tagli alla produzione.

Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +114 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,61%.

Nello scenario borsistico europeo contrazione moderata per Francoforte, che soffre un calo dello 0,25%, Londra è stabile +0,11%. Cauta Parigi, che mostra una performance pari a -0,17%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,45%; sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share, che scambia sotto i livelli della vigilia a 23.936 punti.

Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti alimentare (+1,50%), beni per la casa (+0,67%) e utility (+0,47%).

Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti materie prime (-1,78%), assicurativo (-1,27%) e servizi finanziari (-1,17%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Campari (+1,65%) grazie ad un upgrade, seguita da Amplifon (+1,58%), Interpump (+1,30%) e Moncler (+1,27%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Unipol, che prosegue le contrattazioni a -2,44% dopo il procedimento Antitrust.

Pessima performance per Banco BPM, che registra un ribasso del 2,32%.

Preda dei venditori Atlantia, con un decremento del 2,10%.

Si concentrano le vendite su Tenaris, che soffre un calo dell’1,76%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Mutuionline (+2,59%), La Doria (+2,53%), Sesa (+1,47%) e Saras (+1,16%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Fincantieri, che prosegue le contrattazioni a -2,80%.

Sessione nera per Banca Popolare di Sondrio, che lascia sul tappeto una perdita del 2,28%.

Vendite su Acea, che registra un ribasso dell’1,90%.

Seduta negativa per Anima Holding, che mostra una perdita dell’1,82%.