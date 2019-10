Vendite a Piazza Affari. Immobile il resto dell’Europa

editato in: da

(Teleborsa) – Chiusura senza direzione per le principali Borse del Vecchio Continente, che continuano gli scambi sulla parità. I listini europei rimangono in attesa delle evoluzioni del fronte Brexit, arrivato oggi al raggiungimento di uno storico accordo tra EU e Gran Bretagna ma ancora lontano dal trovare il suo epilogo. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso. Sul mercato USA, scambi al rialzo per lo S&P-500.

L’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,49%. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,33%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 52,94 dollari per barile, con un calo dello 0,79%.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +130 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,89%.

Nello scenario borsistico europeo incolore Francoforte, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, Londra avanza dello 0,20%, e contrazione moderata per Parigi, che soffre un calo dello 0,42%.

Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,23% sul FTSE MIB, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 24.354 punti. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,45%); poco sotto la parità il FTSE Italia Star (-0,25%).

Risultato positivo a Piazza Affari per i settori vendite al dettaglio (+1,06%), costruzioni (+0,73%) e servizi finanziari (+0,71%).

Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori tecnologia (-1,81%), materie prime (-1,20%) e automotive (-1,18%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Leonardo (+2,12%), Mediobanca (+1,44%), Terna (+1,27%) e Amplifon (+1,19%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Pirelli, che continua la seduta con -2,53%.

In rosso STMicroelectronics, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,98%.

Spicca la prestazione negativa di Ferrari, che scende dell’1,69%.

Nexi scende dell’1,52%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Cattolica Assicurazioni (+4,43%), Banca Farmafactoring (+3,75%), doValue (+2,46%) e Anima Holding (+2,33%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Interpump, che prosegue le contrattazioni a -2,20%.

Calo deciso per Italmobiliare, che segna un -1,08%.

Sotto pressione Reply, con un forte ribasso dell’1,05%.

Sottotono Tinexta che mostra una limatura dello 0,79%.

(Foto: © Edoardo Nicolino | 123RF)