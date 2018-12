Vendita Lotto C1, Stazione Tiburtina. Assessore Meleo: importante collaborazione con FS

editato in: da

(Teleborsa) – “Per Roma la collaborazione con FS è molto molto importante”, lo ha dichiarato ai microfoni di Teleborsa l’Assessore alla Città in movimento di Roma, Linda Meleo, presente al “Roadshow” di questa mattina e organizzato dal Gruppo FS per la vendita del lotto C1 della Stazione Tiburtina. “Abbiamo finalizzato questo lavoro con un protocollo di intesa firmato a luglio di quest’anno, che prevede una serie di progetti da portare avanti con tempi rapidi e soprattutto con risorse certe, perché parliamo di progetti già finanziati: non sogni – ha assicurato l’Assessore Meleo – ma cose da realizzare”.

“Questo protocollo prevede lo sviluppo del nodo di Tiburtina, che vede l’impegno di FS come di Roma Capitale”, impegnata su di una serie di interventi, come per esempio: “un tram che collegherà la stazione Tiburtina a Piazzale Verano”.