Venchi prosegue espansione internazionale con Berlino, Shanghai e Tokyo

(Teleborsa) – Quattro nuove boutique in meno di un mese in tre importanti capitali: Berlino, Shanghai, Tokyo. Prosegue a ritmo serrato il processo di internazionalizzazione delle ciocco-gelaterie Venchi, il marchio che da 140 anni rappresenta un punto di riferimento nel settore. L’obiettivo è incrementare l’incidenza dell’export sul fatturato, ma anche consolidare la percezione di “brand icona” del lifestyle italiano nel mondo.

Per i nuovi store sono state scelte, come sempre, zone centralissime, iconiche ed attrattive: aperte a fine novembre le boutique di Berlino, nell’iconico department store del lusso KaDeWe, e Shanghai, nell’elegantissimo quartiere Xintiandi; un secondo punto vendita aprirà il 15 dicembre a Shanghai, nel cuore del “distretto del Design” all’interno dell’International Trade Center, ed il 12 dicembre a Tokyo, nel quartiere di Ginza, che ospita tutti i flagship store dei brand italiani e del fashion più noti. Salgono così a 26 i punti Venchi in Cina.

Daniele Ferrero, AD di Venchi, ha preannunciato “nei primi mesi del 2020 abbiamo già previste 5 nuove aperture in Cina e 2 in Giappone, oltre ad altri 3 negozi in Italia”. “Il nostro prodotto – ha aggiunto – non è italiano solo per l’origine delle materie prime utilizzate, è italiano perché regala l’emozione dell’Italia: della bellezza, dell’allegria, della convivialità e certamente dell’eccellenza qualitativa. Siamo oltre il “made in Italy”, siamo all’experienced like in Italy”.

Venchi nel 2019 realizzerà un fatturato di 100 milioni di euro, in crescita a doppia cifra su quello dell’anno precedente, investimenti pari al 20% dei ricavi prevalentemente concentrati sull’export che oggi rappresenta il 33% del fatturato.