Veicoli commerciali, mercato in crescita anche ad aprile

(Teleborsa) – Crescono per il quarto mese consecutivo le vendite di veicoli commerciali. Secondo i dati forniti dall’associazione europea dei produttori di auto (ACEA), le immatricolazioni di veicoli da lavoro ad aprile hanno segnato un incremento del 7,8% con 199.943 immatricolazioni nell’intera Unione Europea e del 7,9% nell’Area Euro. Considerando l’Europa Occidentale (Area Euro e paesi dell’EFTA) il dato segna un aumento del 7,7%.

Da inizio anno si registra così a livello cumulato un +5,8% per l’UE e +5,6% per l’Eurozona e per il complesso dell’Europa Occidentale.

Il mercato italiano ha registrato un aumento più forte della media europea, con le immatricolazioni che ad aprile crescono del’11,6%. Bene il Regno Unito che registra un +5,9% e la Spagna un +5,8%. Fanno meglio Germania (+10,1%) e Francia (+12,7%).

Considerando i soli veicoli commerciali leggeri (fino a 3,5 tonnellate), si registra per l’intera UE e per l’Eurozona un aumento dell’8,4%, mentre nell’ambito dell’Europa occidentale (EU15 + EFTA) si evidenzia un aumento dell’8,3%. L’Italia fa segnare un +15,6%.