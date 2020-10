Veicoli commerciali, immatricolazioni in recupero a settembre

editato in: da

(Teleborsa) – In recupero le immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa, mentre in Italia il mercato ha fatto meglio della media europea, anche se da inizio anno si sente ancora l’impatto del lockdown.

Secondo i dati forniti dall’associazione europea dei produttori di auto (ACEA), le immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri (fino a 3,5 tonnellate), a settembre, hanno segnato un incremento del 15,7% con 137.740 immatricolazioni nell’intera Unione Europea e del 15,4% nell’Area Euro a 124.834 unità. Considerando l’Europa Occidentale (Area Euro, Regno Unito e paesi dell’EFTA) il dato segna un incremento del 17,9%.

Il bilancio da inizio anno resta ancora pesantemente negativo, evidenziando per l’intera UE un -22,8% e per l’Eurozona un -22,7%. Per l’Europa Occidentale la variazione è pari a -23,6%.

Il mercato italiano ha registrato a settembre un aumento superiore alla media europea (+18,7%), superato solo dal mercato della Germania (+20,1%), mentre crescono più lentamente la Francia (+16,7%) e la Spagna (+7,3%). Forte recupero anche per il mercato del Regno Unito (+26,4%) ormai fuori dalla UE.

Includendo anche i veicoli pesanti ed i bus, le immatricolazioni totali di veicoli commerciali registrano per l’intera UE un incremento del 13,3% a settembre (-24,5% da inizio anno), mentre in Eurozona si registra una crescita del 13,8% (da gennaio -23,7%) e in Europa occidentale (EU14 + Regno Unito + EFTA) del 15% (cumulata -14,7%).

