Veicoli commerciali, è ancora boom di immatricolazioni

(Teleborsa) – Nuova crescita delle immatricolazioni di veicoli commerciali a marzo. Le vendite sono aumentate del 4,8% in Europa (paesi dell’Ue + paesi dell’area Efta) mentre l’Italia registra un altro calo (-3,4%) nel mese e dello 0,5% nel trimestre.

Lo rileva l’Acea, l’associazione dei costruttori europei, secondo cui le immatricolazioni in Europa sono state pari a 280.185 unità, il 4,3% in più rispetto allo stesso mese del 2018. Nel primo trimestre il mercato (Ue+Efta) è cresciuto del 5,1% per un totale di 675.167 veicoli commerciali nuovi.

In Italia sono stati immatricolati 18.458 veicoli commerciali contro i 19.101 dello stesso mese del 2018.

