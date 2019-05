Vasco Rossi, Trenitalia ti porta al concerto

editato in: da

(Teleborsa) – In occasione dell’importante appuntamento con la grande musica la società di trasporto del Gruppo FS Italiane offre la possibilità di spostarsi con viaggi di andata e ritorno sul capoluogo lombardo con Frecce, Intercity – e treni Frecciabianca con orari dedicati per i rientri subito dopo le esibizioni di Vasco Rossi – usufruendo della particolare promozione “Speciale Concerti”, che consente l’acquisto dei biglietti ferroviari con sconti variabili sul prezzo Base a seconda dell’anticipo di prenotazione.

Sconti speciali e treni ad hoc per il dopo concerto: è quanto offre Trenitalia (Gruppo FS Italiane), vettore ufficiale del VASCO NON STOP LIVE 2019, ai fan del cantante per le esibizioni dell’1, 2, 6, 7, 11 e 12 giugno, allo stadio San Siro di Milano.