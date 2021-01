Variante Covid, Johnson: potrebbe essere più letale

editato in: da

(Teleborsa) – Il premier britannico Boris Johnson ha detto che la cosiddetta variante inglese del Covid-19 potrebbe essere più mortale del ceppo originale. “Devo dirvi che oggi pomeriggio siamo stati informati che vi sono alcune evidenze sul fatto che la nuova variante, oltre a diffondersi più rapidamente, possa essere associata anche a un più alto grado di mortalità“, ha dichiarato durante una conferenza stampa a Downing Street.

La dichiarazione è stata immediatamente precisata dal Patrick Vallance, consigliere scientifico capo del governo britannico, che ha spiegato che le evidenze riferite da Johnson sono ancora “parziali” e “da confermare“. Vallance ha però sottolineato che alcuni dati sembrano indicare come, nelle fasce di età più colpite dal Covid, il rapporto fra morti e contagiati possa passare da una media di 10 contro 1000 “a 13-14 contro mille”.

Nel frattempo resta pesante il bilancio quotidiano dell’emergenza Covid in Gran Bretagna: il numero di morti ufficialmente registrati nelle ultime 24 ore torna a salire a 1.401 – più di 96mila da inizio pandemia, record in termini assoluti in Europa – mentre i nuovi contagi si assestano a 40.261 su 665mila tamponi giornalieri.