Var Energi (Eni), nuova scoperta a olio nel Mare del Nord

(Teleborsa) – Eni attraverso Var Energi, partecipata da Eni (69,85%) e HitecVision (30,15%), ha annunciato una nuova scoperta a olio nella licenza PL554 nel Mare del Nord. La scoperta è stata effettuata con il pozzo 34/6-5 S perforato sul prospetto esplorativo denominato Garantiana West. Var Energy detiene il 30% di interesse partecipativo nella licenza assieme a Equinor che agisce come operatore con il 40% e Aker BP con il 30%.

Eni ha reso noto che è stata eseguita una intensa campagna di acquisizione dati e campioni oltre a una prova di produzione che ha dato buoni risultati con una produzione massima di oltre 7.500 barili giorno di olio e 3,8 KSm3 di gas associato. La stima preliminare della scoperta è tra i 35 e i 65 milioni di barili in posto.



“La scoperta di Garantiana West è una ulteriore conferma della validità della strategia esplorativa “infrastructure-led” di Var Energy nel mare del Nord che prova nuove riserve ad alto valore nella vicinanza della scoperta del campo di Garantiana – sottolinea la società energetica in una nota – La nuova scoperta ha infatti valore commerciale in quanto se ne prevede lo sviluppo congiunto con il campo di Garantiana”.