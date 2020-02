Valter Alessandria (Alstom) riconfermato Vicepresidente associazione H2IT

editato in: da

(Teleborsa) – Valter Alessandria è stato riconfermato Vicepresidente dell’Associazione Italiana per l’Idrogeno e Celle a Combustibile (H2IT). L’associazione, nata nel 2005, si propone di promuovere la conoscenza e lo sviluppo delle tecnologie per la produzione e l’utilizzo dell’idrogeno. Con questo obiettivo, promuove il progresso tecnologico e lo sviluppo del mercato italiano relativo alla produzione, stoccaggio e uso dell’idrogeno e rappresenta gli attori del settore.

“Sono lieto di poter continuare il lavoro svolto all’interno dell’associazione H2IT per sviluppare insieme le potenzialità dell’idrogeno quale importante mezzo per raggiungere il comune ambizioso obiettivo in Italia come in Europa di decarbonizzazione“, ha commentato Valter Alessandria, Business Development Director di Alstom Italia.

“La tecnologia dell’idrogeno – ha spiegato – mostra nuove vie per una mobilità senza CO2 in una catena energetica sostenibile e de-fossilizzata, soprattutto in settori come l’ingegneria ferroviaria e il trasporto di merci pesanti e il treno a idrogeno di Alstom ne è la dimostrazione”.

Alstom, fortemente motivata sull’uso dell’idrogeno, è anche il primo produttore nel settore ferroviario a offrire un’alternativa a emissioni zero per i treni di trasporto di massa: Coradia iLint è il primo treno alimentato a idrogeno, già in servizio passeggeri tra le città di Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde e Buxtehude in Germania.