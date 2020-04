Valsoia, via libera azionisti a bilancio 2019 e cedola 0,38 euro

editato in: da

(Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di Valsoia ha approvato il bilancio 2019 e dato il via libera alla distribuzione di un dividendo di 0,38 euro per azione, da mettersi in pagamento il prossimo 6 maggio, con stacco cedola il 4 maggio.

I soci hanno inoltre rinnovato il CdA che resterà in carica per il prossimo triennio che sarà composto da 9 Consiglieri e pertanto fino all’assemblea per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

L’assemblea ha nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione Lorenzo Sassoli de Bianchi.