Valsoia, ricavi 1° trimestre pari a 15,6 milini

(Teleborsa) – Nel primo trimestre 2019 Valsoia ha registrato ricavi di vendita pari a 15,6 milioni di euro con un decremento complessivo pari a 2,8 milioni di euro (-15,3%) rispetto al pari periodo dell’esercizio precedente. Tale contrazione, spiega la società, è da ricondursi, per 1,4 milioni di euro, “ai minori ricavi relativi alle vendite di Pomodorissimo Santa Rosa, il cui marchio è stato concesso in licensing a terzi a partire dal mese di novembre 2018 e, per 1,4 milioni di euro, ad un rallentamento della divisione salutistica“.

La Posizione Finanziaria Netta è positiva per 21,6 milioni di euro, in linea con il dato al 31 dicembre 2018 ed in notevole crescita rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente (12,8 milioni di Euro al 31 marzo 2018, +8,8 milioni di euro).

A Piazza Affari, il titolo Valsoia, mostra un rialzo dell’1,25%.

L’analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia All-Share mostra un cedimento rispetto all’indice in termini di forza relativa di Valsoia, che fa peggio del mercato di riferimento.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Valsoia, con potenziali discese fino all’area di supporto più immediata vista a quota 12,07 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 12,22. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all’importante supporto posizionato a quota 11,98.