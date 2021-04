Valsoia, ok da assemblea a bilancio e cedola

editato in: da

(Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di Valsoia ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 (chiuso con ricavi in aumento del 12% a 83 milioni di euro e un utile netto in rialzo del 6% a quasi 8 milioni di euro), deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,38 euro per azione e confermati nella carica di amministratori non indipendenti Marco Montefameglio e Francesca Postacchini. Erano stati cooptati dal consiglio di amministrazione dello scorso 12 novembre 2020.

I soci hanno inoltre approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi, e deliberato all’unanimità di riconoscere al CdA, per l’esercizio 2021, un compenso complessivo annuo pari a 535.000 euro. Via libera alla destinazione di 6.793.198 euro alla creazione di una riserva in sospensione di imposta denominata “Riserva da riallineamento”.