Valsoia, nel 2020 utile sale del 6% a 7,7 milioni. Obiettivo nuove acquisizioni

(Teleborsa) – Valsoia, azienda attiva nel settore alimentare e quotata sul MTA di Borsa Italiana, ha chiuso il 2020 con ricavi in crescita dell’11,6% a 83,5 milioni di euro, in particolare accelerazione sui mercati esteri (+26,9%). L’EBITDA è cresciuto del 7,6% a 11,97 milioni di euro, mentre l’utile netto è stato di 7,7 milioni di euro, registrando un +6,2% sull’esercizio precedente.

Al 31 dicembre 2020 la posizione finanziaria netta complessiva della società risulta positiva per 21,5 milioni di euro rispetto ai 25,4 milioni al 31 dicembre 2019; pesa, sottolinea Valsoia, l’esborso effettuato a dicembre 2020, per circa 13 milioni di euro, per l’acquisizione del ramo di azienda Piadina Loriana. Il CdA ha deciso di proporre all’assemblea degli azionisti un dividendo di 0,38 euro per azione (stabile rispetto allo scorso anno), per complessivi 4 milioni di euro.

“I risultati raggiunti da Valsoia nel 2020 mostrano una crescita significativa in entrambi i segmenti in cui operiamo, quello food e quello salutistico, grazie ad un portafoglio prodotti ben diversificato”, ha commentato il presidente Lorenzo Sassoli de Bianchi. “La società rimane anche post operazioni straordinarie concluse nel corso del 2020 con una ottima posizione finanziaria netta positiva per oltre 21 milioni di euro in grado, pertanto, di consentirci ulteriori operazioni straordinarie di crescita sia in Italia che all’estero“, ha aggiunto.