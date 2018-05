Valsoia, conti in salita nel primo trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Conti in salita per Valsoia. Il gruppo registra un fatturato pari a 18,4 milioni di euro in crescita del 3% rispetto al primo trimestre – omogeneo – 2017. Aumento a due cifre dell’utile netto che arriva a 1,3 milioni +13,5% dagli 1,2 milioni dello stesso trimestre dello scorso anno.

Il margine operativo lordo (EBITDA) del periodo, pari a 2,4 milioni di euro, risulta in crescita del +12,5% rispetto al pari trimestre dell’anno precedente.

La Posizione Finanziaria Netta è positiva per oltre 12,8 milioni con un decremento di 2,3 milioni di euro rispetto a 31 dicembre dell’esercizio precedente.