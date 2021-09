Valsoia, completata acquisizione di Swedish Green Food Company AB

editato in: da

(Teleborsa) – Valsoia, società attiva nel mercato dei prodotti per l’alimentazione salutistica e quotata sul Mercato MTA di Borsa Italiana, ha perfezionato il contratto definitivo con Green Pro International B.V., società olandese, per l’acquisto del 100% di Swedish Green Food Company AB, società svedese specializzata nella importazione e distribuzione di prodotti 100% vegetali nel territorio svedese (operazione annunciata a metà luglio).

La società svedese è stata acquisita per un controvalore pari a 250.000 euro. L’acquisizione di Swedish Green Food Company AB, “costituisce un’operazione di rilevanza prospettica per la Valsoia nell’ambito dei suoi piani di sviluppo nei Paesi Europei“, sottolinea la società. Il segmento delle alternative vegetali ha sviluppato consumi per un valore di 4,1 miliardi di SEK, nel 2020.