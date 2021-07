Valsoia acquisisce il 100% di Swedish Green Food Company AB

editato in: da

(Teleborsa) – Valsoia, società attiva nel mercato dei prodotti per l’alimentazione salutistica e quotata sul Mercato MTA di Borsa Italiana, ha sottoscritto un accordo preliminare con Green Pro International B.V., società olandese che detiene il 100% di Swedish Green Food Company AB, società svedese, per l’acquisto del 100% della partecipazione sociale di quest’ultima.

L’operazione prevede un controvalore di 250.000 euro e il closing dovrebbe avvenire entro il 30 settembre 2021. Swedish Green Food Company ha accordi commerciali con i principali retailers svedesi attraverso i quali distribuisce da alcuni anni la marca Valsoia. La società ha raggiunto nel 2020 un fatturato di 2.500.000 SEK (circa 245 mila euro) con una previsione per l’anno in corso pari a 3.000.000 di SEK

“Qesta acquisizione, in un paese ad alto potenziale per i mercati delle alternative vegetali, rappresenta per Valsoia un ulteriore avanzamento nel percorso di internazionalizzazione della società – ha commentato il presidente Lorenzo Sassoli – Vediamo infatti nella presenza diretta, in mercati esteri di interesse, un fattore chiave della nostra strategia a medio lungo termine”.