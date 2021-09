Valneva perde il 35% dopo che UK cancella contratto per vaccino Covid-19

editato in: da

(Teleborsa) – Affonda Valneva con i prezzi allineati a 12,73 per una discesa del 36,09%. Il titolo della società biotecnologica francese accusa il fatto che il governo britannico abbia risolto il contratto di fornitura per il suo candidato al vaccino Covid-19, VLA2001, affermando che la società ha violato i suoi obblighi ai sensi del contratto di fornitura. Valneva ha “negato strenuamente” questa accusa, non rivelando ciò che il governo del Regno Unito sta contestando.

L’anno scorso, il Regno Unito aveva stretto un accordo per acquistare 100 milioni di dosi da Valneva, il cui vaccino sta affrontando i test di fase 3 e potrebbe arrivare sul mercato entro fine anno. Il titolo è sceso fino al 45% a 8,92 euro nei primi scambi sulla Borsa Parigi, ma rimane comunque in rialzo del 65% da inizio anno, dopo un grande rally nel mese di agosto.



Valneva è l’unica società a sperimentare un vaccino a virus intero e disattivato in Europa. Il vaccino della medtech francese è basato su una tecnologia più classica rispetto a quella dei vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna (a mRna messaggero) e di AstraZeneca e di Johnson & Johnson (a vettore virale). Poiché prende di mira l’intero virus anziché solo la proteina spike, alcuni scienziati si aspettano che potrebbe resistere meglio alle varianti.

Atteso un ulteriore ripiego verso l’area di supporto vista a 11,15 e successiva a 9,56. Resistenza a 17,19.