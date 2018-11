Valle D’Aosta, accettata l’offerta Trenitalia di 179 min di euro per trasporto regionale

editato in: da

(Teleborsa) – A Trenitalia il servizio di trasporto ferroviario in Valle d’Aosta per 5 anni (prorogabili di ulteriori 5) e per un importo complessivo di 179 milioni di euro. L’offerta della società del Gruppo FS è stata confermata come la migliore, al termine del procedimento previsto dalla disciplina di gara di verifica della congruità dell’offerta.

L’offerta di Trenitalia, che nella gara ha preceduto la società Arriva Rail del Gruppo tedesco DB, aveva già ottenuto nel luglio 2018 il massimo del punteggio sia tecnico sia economico, con conseguente obbligo per Regione Autonoma Valle d’Aosta di avviare il procedimento di verifica della sostenibilità dell’offerta, conclusosi positivamente. La gara prevede l’acquisto di treni bimodali a carico della Regione Autonoma.