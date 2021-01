Vaccino, UE ordina altre 300 milioni di dosi Pfizer

editato in: da

(Teleborsa) – “Utile scambio di vedute con Angela Merkel sulla risposta sanitaria al Covid: pieno sostegno alla Commissione Europea sui vaccini per superare tutti insieme la pandemia“. A scriverlo su Twitter il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo una telefonata con la Cancelliera tedesca.

Intanto, i 300 milioni di dosi aggiuntive del vaccino Pfizer -Biontech annunciate dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, saranno suddivise tra i Paesi dell’UE sulla base della popolazione di ciascun Stato membro, come avvenuto per il lotto precedente, salvo l’esercizio di opt out. L’Italia dovrebbe avere perciò accesso ad almeno il 13,5% del nuovo lotto di dosi, pari – secondo il calcolo – a 40,5 milioni (salvo opt out), ricevendo così una fornitura complessiva di 81 milioni di dosi del vaccino Pfizer-Biontech entro la fine del 2021.



La Presidente della Commissione europea ha anche chiarito che il negoziato condotto da Berlino per 30 milioni di dosi aggiuntive di vaccino con Pfizer-Biontech è avvenuto nella “cornice Ue giuridicamente vincolante, in cui il lavoro viene condotto a 27″.

Intanto, un Portavoce della Commissione UE ha fatto sapere che le consegne delle dosi dei vaccini Moderna inizieranno la prossima settimana e continueranno negli altri trimestri dell’anno.

Prosegue, nel frattempo, in Italia la campagna vaccinale. “Sul fronte delle vaccinazioni stiamo correndo, anche più velocemente degli altri paesi europei, ma servono più dosi, perché con quelle previste rischiamo di immunizzare solo il 20% della popolazione prima dell’estate”. Così il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri su Il Messaggero.

“L‘Italia è seconda solo alla Germania per somministrazioni già effettuate – ha osservato – il punto vero è avere più vaccini approvati a disposizione”.