Vaccino Pfizer, Ema valuta uso fascia d’età 12-15 anni

(Teleborsa) – L’Agenzia Europea del Farmaco (Ema) ha iniziato la valutazione sull’estensione dell’uso del vaccino Covid Pfizer ai giovani di un’età compresa tra 12 e 15 anni, attualmente autorizzato per l’uso in persone di età pari o superiore a 16 anni. L’Ema – secondo quanto si legge in una nota – effettuerà una valutazione accelerata dei dati presentati, compresi i risultati di un ampio studio clinico in corso su adolescenti a partire dai 12 anni di età, al fine di decidere se raccomandare l’estensione dell’indicazione. La decisione è attesa a giugno.



In una recente intervista, Ugur Sahin, co-fondatore e Ceo della tedesca BioNTech, ha dichiarato he se l’approvazione dell’Unione europea dovesse arrivare in tempi rapidi, il vaccino potrebbe essere disponibile per queste fasce d’età già a partire da giugno.

Se non cambia la situazione e non succede “qualcosa di atipico” e se ci saranno le autorizzazioni, “i bambini sopra i 12 anni potranno essere vaccinati al più tardi nelle ferie estive” in Germania, ha detto il ministro della Salute Jens Spahn, nel corso di una conferenza stampa a Berlino.

Intanto, spinta dalle varianti, a più di un anno ormai dalla sua comparsa, numeri, purtroppo, record per la pandemia. Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, le infezioni a livello planetario sono arrivate a quota 152.502.340, delle quali 3.199.106 letali. Non solo i quasi due milioni di contagi registrati in appena 72 ore confermano, qualora ce ne fosse bisogno, che la velocità di propagazione del virus è alta come mai prima.