Vaccino, Pfizer e Moderna chiedono ok a Ema. Quando arriverà verdetto...

(Teleborsa) – Moderna, BioNTech–Pfizer e AstraZeneca hanno presentato la richiesta di autorizzazione dei vaccini anti Covid-19 all’Agenzia europea del farmaco (Ema).

L’Ema ha fatto sapere che il 29 dicembre arriverà il suo parere sul vaccino Pfizer/BionTech, mentre il 12 gennaio darà il verdetto su quello di Moderna.

L’ente regolatorio europeo ha assicurato un esame senza sosta per le due richieste di autorizzazione presentate. “L’Agenzia e i suoi comitati scientifici continueranno a lavorare sulla valutazione” dei dati presentati come parte della domanda formale avanzata dalle due aziende “durante il periodo natalizio” – si legge nella nota dell’Ema – che spiega come entrambe le valutazioni procederanno secondo una “tempistica accelerata”.

Quanto al vaccino di Astrazeneca l’Ema fa sapere che è cominciata la prima verifica dei dati che provengono dagli studi di laboratorio e dunque non può essere ancora raggiunta una conclusione sull’efficacia e la sicurezza del vaccino).