Vaccino Pfizer-Biontech, via libera dell’Aifa

(Teleborsa) – Semaforo verde dall’Agenzia italiana del Farmaco (Aifa) all’immissione in commercio del vaccino anti-Covid delle aziende Pfizer–BionTech. L’annuncio è arrivato in una conferenza stampa alla presenza del presidente, Giorgio Palù, e del direttore generale, Nicola Magrini.

“Il 27 Dicembre, in tutte le regioni italiane, inizieranno le prime vaccinazioni al personale sanitario e agli anziani delle Rsa – ha scritto in un post su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo l’annuncio dell’Aifa – È ancora dura, ma ora abbiamo un’arma in più”.