Vaccino Oxford, al via fase 2-3 sperimentazione in Uk e Brasile

(Teleborsa) – Ancora pochi giorni e prenderà il via la fase 2-3 di sperimentazione del vaccino al quale sta lavorando l’Università di Oxford in collaborazione con l’azienda Advent Irbm di Pomezia.

I test coinvolgeranno 5000 volontari sani in Gb, già selezionati, ed altrettanti in Brasile per un totale di 10mila volontari: secondo quando apprende l’Ansa, la fase 3 sarà duplicata in Brasile perché l’attuale più bassa circolazione del virus in Europa rende più complesso per gli scienziati controllare l’efficacia del candidato vaccino.

La sperimentazione di fase 1 sul vaccino Italia-Gb, denominato ChAdOx1 nCoV-19, ha coinvolto finora un campione di poco più di 1.000 adulti sani, tra i 18 e 55 anni.

Allo Jenner Institute della Oxford University sono in corso i test al momento più avanzati in Europa su un prototipo di vaccino. Secondo il protocollo, la seconda e terza fase di sperimentazione prevede la somministrazione ad un campione molto più ampio, per un totale di circa 10.000 volontari sani.

Il campione in questa ultima fase di test comprenderà anche bambini ed anziani. I risultati della fase 3 sull’efficacia del candidato vaccino anti-Covid sono attesi per fine settembre.