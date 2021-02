Vaccino, in Italia 1,4 milioni di dosi somministrate su 1,8 consegnate

editato in: da

(Teleborsa) – In Italia sono state somministrate 1,4 milioni di dosi di vaccino anti Covid delle 1,8 milioni ricevute attraverso l’Unione europea. È quanto emerge dal Covid-19 Vaccine Tracker messo a punto dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (ECDC). Secondo lo strumento l’Italia risulta essere prima per dosi distribuite, ma mancano i dati della Francia, e per alcuni parametri anche Germania, Finlandia e altri.

Quanto alle dosi distribuite in Italia per cento abitanti sono 3,6 (in Olanda sono 5,4, in Danimarca 6,1), mentre risulta aver ricevuto la prima dose il 2,5% (il 2,6% di tedeschi, l’11,5% di irlandesi). Sono partite nella Regione Lazio le prenotazioni per il vaccino agli over 80.

Nelle ultime 24 ore in Italia sono 7.925 i casi Covid-19 accertati con 142.419 tamponi totali (ieri 213.364) di cui 75.751 molecolari (ieri 121.819) e 66.668 test rapidi (ieri 91.545). Sale leggermente il rapporto positivi/tamponi a 5,56% (ieri 5,27%).

Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza hanno superato quota 2,5 milioni.

Sono 329 i decessi registrati oggi, che porta il conteggio totale a 88.845 morti da inizio pandemia. Oggi in aumento sia il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (oggi sono 37 in più, 2.252 totali), sia quello degli ospedalizzati con sintomi, 164 in più rispetto a ieri (sono 20.260 in totale).

La Regione con più nuovi casi è la Lombardia (1.093), seguita da Emilia Romagna (1.051), Campania (994), Sicilia (766), Lazio (717) e Piemonte (514).