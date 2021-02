Vaccino AstraZeneca, Aifa: via libera a utilizzo anche per over 55 in buona salute

editato in: da

(Teleborsa) – Il vaccino anti Covid di AstraZeneca potrà essere somministrato anche agli over 55 in buona salute. Lo ha precisato in un parere la Commissione tecnico-scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa).

“In attesa di acquisire ulteriori dati, anche dagli studi attualmente in corso, al momento per il vaccino Astra Zeneca si suggerisce un utilizzo preferenziale nelle popolazioni per le quali sono disponibili evidenze maggiormente solide, e cioè soggetti giovani tra i 18 e 55 anni. Si ribadisce tuttavia che, sulla base dei risultati di immunogenicità e dei dati di sicurezza, il rapporto beneficio/rischio di tale vaccino risulta favorevole anche nei soggetti più anziani senza fattori di rischio”.

La Commissione Aifa ha ribadito che per tutti e tre i vaccini attualmente disponibili “è stata accolta integralmente l’indicazione rilasciata da EMA, per cui tutti possono essere utilizzati nell’intera popolazione autorizzata”. Nonostante i dati disponibili indichino, in termini di riduzione percentuale della frequenza di infezioni sintomatiche, una maggiore efficacia dei vaccini a RNA messaggero, “il livello di protezione offerto dal vaccino AstraZeneca apporta comunque un beneficio rilevante in termini di contenimento della pandemia, anche in considerazione della maggiore maneggevolezza d’uso”.

È attesa per oggi una riunione straordinaria della Commissione tecnico-scientifica dell’Agenzia italiana dei farmaco (Aifa) per discutere degli anticorpi monoclonali e per valutare un’autorizzazione all’uso in emergenza di tali farmaci.