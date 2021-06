Vaccini, Sileri: dare la possibilità di scegliere la vaccinazione eterologa anche agli over 60

editato in: da

(Teleborsa) – Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha chiesto che venga data la possibilità di optare per la vaccinazione eterologa anche per le persone con più di 60 anni. “Questa mattina ho chiesto alla Direzione generale della prevenzione sanitaria di cercare una soluzione normativa che consenta in maniera inequivocabile e chiara l’utilizzo della vaccinazione eterologa anche al di sopra dei 60 anni“, ha dichiarato Sileri ai microfoni del al TG5.

“Credo sia giusto dare a tutti la possibilità di cambiare tipologia di vaccino, anche se per gli over 60 il vaccino a vettore virale, come AstraZeneca – ha spiegato – rimane sicuro e non gravato da quelle complicanze rarissime che si sono invece osservate nei soggetti più giovani”.