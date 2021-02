Vaccini, Scholz: agire rapidamente per sostenere economia

editato in: da

(Teleborsa) – Per sostenere la ripresa economica “le vaccinazioni devono essere fatte rapidamente. Se ci sono abbastanza dosi a non disposizione non bisogna perdere tempo”. Lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, a margine dell’Eurogruppo, aggiungendo che per procedere in maniera più rapida la Germania intende “coinvolgere presto” nel suo programma vaccinale anche “i medici di base e quelli aziendali”.

Rispondendo a una domanda sul nuovo Governo in Italia, il Ministro tedesco ha detto che “Mario Draghi rappresenta politiche molto intelligenti ed è un vero europeo”.

“L’Italia – prosegue Scholz – ha di nuovo scelto un Governo europeista, questo è un ottimo segno” sottolineando che “l’Italia è uno dei Paesi che beneficiano maggiormente della solidarietà europea e delle decisioni prese in Europa” per far fronte alla crisi pandemica “e Mario Draghi è sicuramente un capo di Governo molto filo-europeo.