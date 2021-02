Vaccini, Johnson & Johnson chiede autorizzazione a EMA

editato in: da

(Teleborsa) – Per battere definitivamente la pandemia servono tanti vaccini efficaci Per questo, il via libera a Pfizer Biontech, Moderna e Astrazeneca non ferma il lavoro delle altre case farmaceutiche, né delle autorità competenti all’approvazione. L’Agenzia europea per il farmaco (EMA) ha ricevuto la richiesta di autorizzazione per il vaccino anti-Covid sviluppato da Janssen-Cilag, facendo sapere che potrebbe dare una valutazione per la metà di marzo.



“Accolgo con favore la notizia della richiesta di Johnson&Johnson all’Ema” per l’ok al “suo vaccino contro il Covid-19. La Commissione Ue sarà pronta a concedere l’autorizzazione non appena l’Ema fornirà un parere scientifico positivo. Vaccini più sicuri ed efficaci sono in arrivo”, scrive su Twitter la Presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

Intanto, si va verso la somministrazione del vaccino AstraZeneca ai soggetti fino ai 65 anni. Questa la linea indicata dagli esperti nella riunione di oggi cui hanno preso parte rappresentanti del Ministero della Salute, Aifa e Regioni. Il semaforo verde arriverà però dopo una ulteriore riunione della Commissione tecnico scientifica dell’Aifa. Il Ministro della Salute avrebbe infatti chiesto all’ Aifa di “fare ogni verifica sul piano scientifico e sulla base di evidenze, per capire se c’è la possibilità di ampliare il limite dell’età”.

Viaggia a tempo di record la campagna vaccinale in Israele che oggi taglia il traguardo di 4 milioni di persone che hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti covid-19 (a 2,6 milioni è stata somministrata anche la seconda dose).