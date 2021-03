editato in: da

(Teleborsa) – Il commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo ha predisposto l’invio delle prime due task force di supporto alle Regioni nella campagna vaccinale. Le squadre – composte da un medico e due infermieri da utilizzare principalmente per la somministrazione delle dosi nel Paesi e nei luoghi più isolati secondo quanto ha riportato Ansa – saranno operative in Molise e Basilicata.

(Foto: EPA/Biontech)