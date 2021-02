Vaccini, Gentiloni: “Esigere che impegni vengano rispettati’

editato in: da

(Teleborsa) – “Noi in questo momento diciamo a tutti i Paesi europei di sostenere l’economia e rispondere alla crisi perchè non ne siamo ancora fuori; il che non vuol dire che nel lungo periodo, anzi nel medio periodo, i paesi con più alto debito non debbano essere prudenti; ma non è questo il momento di stringere la cinghia, è quello di sostenere l’economia“. Lo ha detto stamattina il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, durante la trasmissione Radio anch’io di Radio Rai, in riferimento al richiamo della direttrice del FMI Kristalina Georgieva a ridurre nel medio termine il debito pubblico italiano, nell’intervista pubblicata oggi dal quotidiano La Stampa.

Certamente – ha ammesso – “c’è un problema della capacità produttiva di questi vaccini. È molto difficile produrre nelle quantità che erano state promesse e noi dobbiamo esigere che queste case farmaceutiche rispettino gli obiettivi che avevano promesso. Forse qui c’è stato anche da parte della Commissione europea una sottovalutazione di quanto queste promesse delle case farmaceutiche avrebbero potuto dimostrarsi non attendibili del tutto”.

Replicando poi a domanda sulle ricostruzioni di stampa secondo cui la Commissione avrebbe fatto da sponda all’affossamento del Governo Conte bis aprendo la strada a Mario Draghi alla Presidenza del Consiglio, per garantire una migliore gestione del Recovery plan nazionale, ha risposto spazzando via dal campo qualsiasi dubbio: “Noi da Bruxelles non facciamo cadere nè nascere governi”. . Sicuramente il governo precedente, il cosiddetto Conte 2, è stato un governo con chiarissimo orientamento europeo in chiarissima discontinuità rispetto dal governo precedente.

“Mario Draghi – ha proseguito l’Eurocommissario – è una personalità che conosciamo, e la sua autorevolezza in Europa può essere di aiuto all’Italia”. Ma, ha avvertito, “non è gratis questo valore aggiunto: se il Recovery Plan sarà fatto, portato avanti e attuato nel modo migliore, questo secondo me darà all’Italia del Governo Draghi un peso in Europa veramente notevole”.