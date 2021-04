Vaccini, Figliuolo: per l’Italia quasi 7 milioni di dosi Pfizer in più per il II trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Il Commissario per l’emergenza, il generale Francesco Figliuolo, ha annunciato che sono in arrivo per l’Italia quasi 7 milioni di dosi in più del vaccino Pfizer per il secondo trimestre. “Ho ricevuto una chiamata dal premier Draghi che mi ha comunicato l’arrivo per Europa in questo trimestre di 50 milioni di dosi Pfizer in più – ha dichiarato in visita al Polo vaccinale di Aosta – Per l’Italia vuol dire oltre 670.000 dosi in più ad aprile, 2 milioni e 150.000 dosi in più a maggio e oltre 4 milioni di dosi in più a giugno. Finalmente una bella notizia”.

Il Commissario Figliuolo ha poi aggiunto che è già stata avviata la distribuzione alle Regioni di circa 1,5 milioni di dosi dello stesso vaccino arrivate questa settimana negli aeroporti di Bergamo, Bologna, Brescia, Roma Ciampino, Milano Malpensa, Pisa e Venezia: “Le consegne interesseranno più di 210 strutture sanitarie in tutta Italia, e si concluderanno entro 24 ore”.