Vaccini, Figliuolo: in arrivo oltre 1,3 milioni di dosi Astrazeneca

(Teleborsa) – Il Commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo anticipa che fra oggi e domani arriveranno oltre 1,3 milioni di dosi di Astrazeneca, in aggiunta alle 500 mila dosi di Moderna già arrivate e ad un milione di dosi Pfizer consegnate ieri.

Lo ha annunciato nel corso del sopralluogo dei due hub di vaccinazione a Cagliari, dove si è recato per una “verifica” assieme al capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio.

“A brevissimo avremo un’alta disponibilità di vaccini”, ha fatto sapere il Commissario, aggiungendo che “questo darà nuovo fiato alle trombe per poter fare il Piano in maniera coerente”.

Figliulo ha anche annunciato l’arrivo di altri medici e infermieri militari in Sardegna, per arrivare a 17 mila inoculazioni al giorno, ed ha affermato che anche i medici di base “devono fare la loro parte”.

Allarme Lazio: vaccinazioni sospese se entro 24 ore non arrivano dosi

Frattanto, arriva un allarme dalla Sanità del Lazio. L’Assessore Alessio D’Amato ha avvertito “se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122 mila vaccini di Astrazeneca previsti siamo costretti nostro malgrado a sospendere le vaccinazioni”.

“Mi auguro che tale sospensione venga scongiurata”, ha affermato il responsabile alla sanità laziale, aggiungendo che la Regione conta già oltre 36mila prenotati e sono state aperte le prenotazioni anche per i 66-67enni. “Abbiamo messo in esercizio una macchina imponente che non deve fermarsi”., afferma.