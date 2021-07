Vaccini Covid, ISS: quelli approvati dall’Ue offrono protezione contro le varianti a ciclo completato

editato in: da

(Teleborsa) – L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha ribadito che i 4 vaccini attualmente approvati nell’Unione europea offrono protezione contro le varianti Covid più rischiose se viene completato il ciclo di somministrazione, mentre i primi studi hanno evidenziato che “diminuisce l’efficacia che si era evidenziata dopo la prima dose”. L’ISS ha infatti pubblicato sul proprio sito le FAQ sulle varianti Covid. Per quanto riguarda i farmaci in uso e in sperimentazione non ci sono ancora evidenze definitive in un senso o nell’altro; tuttavia alcuni articoli preliminari indicano che alcuni anticorpi monoclonali attualmente in sviluppo potrebbero perdere efficacia se usati singolarmente, mentre continuano a funzionare i mix di due anticorpi”, prosegue la risposta sull’efficacia di farmaci e vaccini sulle varianti.

L’ISS ha sottolineato che al momento nessuna variante tra quelle studiate ha mostrato di essere più aggressiva nei confronti di una particolare fascia di età, mentre ha confermato che tutte si sono rivelate maggiormente trasmissibili nella popolazione generale rispetto al virus ‘originale’ e, secondo il censimento dell’Ecdc, le varianti del virus considerate preoccupanti hanno tutte mostrato evidenze di un impatto sulla gravità della malattia.