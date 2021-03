Vaccini, Biden: “Per Usa il 4 luglio sarà giorno indipendenza dal Covid”

editato in: da

(Teleborsa) – A tutti gli americani adulti verrà offerta una dose di vaccino contro il Covid-19 entro il 1 maggio, con l’obiettivo di poter festeggiare il 4 di luglio non solo l’indipendenza degli Stati Uniti ma anche l’“indipendenza” dal virus. Questa la promessa fatta dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden suo primo discorso alla nazione in diretta tv. A un anno dal primo lockdown, il presidente ha anche avvertito che il Paese rischia nuove restrizioni se abbasserà la guardia.

“Stasera annuncio che indicherò a tutti gli stati, tribù e territori di offrire a tutti gli adulti, dai 18 anni in su, un vaccino entro il 1 maggio – ha detto Biden – È molto prima del previsto”. In sostanza – come ha spiegato il presidente americano – questo significa che tutti potranno entrare in lista d’attesa entro quella data. L’obiettivo di 100 milioni di dosi di vaccino nei primi 100 giorni è stata ampiamente superato e ora il Paese punta a 100 milioni di dosi in 60 giorni. “Se riusciremo a fare questo insieme, entro il quattro di luglio ci sono buone possibilità che voi, le vostre famiglie e i vostri amici possiate essere insieme nei vostri giardini o nel vostro quartiere per festeggiare con un barbecue il giorno dell’indipendenza – ha aggiunto Biden –. Dopo questo lungo e difficile anno il giorno dell’indipendenza sarà qualcosa di davvero speciale, nel quale non solo celebreremo l’indipendenza della nazione, ma cominceremo a celebrare l’indipendenza da questo virus”.

“L’America sta tornando – ha assicurato il capo della Casa Bianca – ma la lotta non è finita, non è il momento di lasciarsi andare: battere il virus e tornare alla normalità dipenderà dall’unità nazionale”, dalle misure di distanziamento sociale, oltre che dalle vaccinazioni.

Biden si è presentato agli americani forte del piano di aiuti Covid da 1900 miliardi approvato e firmato. Lo ha definito “l’ossatura” della ripresa americana. Il piano di Biden prevede di allargare al massimo la platea di chi potrà somministrare le dosi (anche dentisti e veterinari, tra gli altri), dispiegherà altri 4 mila militari, devolverà milioni per la riapertura delle scuole con protocolli di sicurezza e lancerà unità mobili in tutta la nazione per le vaccinazioni nelle comunità più remote o disagiate.