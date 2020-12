Vaccini, Arcuri: “Pfizer modifica calendario consegne”

editato in: da

(Teleborsa) – “La Pfizer ha appena comunicato agli Uffici del Commissario straordinario per l’emergenza Covid un diverso calendario per la consegna dei vaccini in Italia, previsti per questa settimana dal contratto sottoscritto con l’Unione Europea”. Già preannunciata ieri causa maltempo, la modifica del piano consegne delle dosi assegnate al nostro Paese è stata confermata oggi, in una nota, dal commissario Domenico Arcuri.

“Le 469.950 dosi di vaccino arriveranno sul territorio italiano nella tarda serata di oggi – si legge nella nota –. L’azienda procederà poi direttamente alla consegna, a partire da domani mattina, nei siti di somministrazione individuati dal Commissario in accordo con le Regioni. Le consegne, comunica ancora l’azienda, proseguiranno anche nelle giornata del 31 dicembre”.

La prima fase della campagna di vaccinazione di massa riguarderà, come noto, il personale sanitario e sociosanitario e il personale e gli ospiti delle residenze per anziani su tutto il territorio.