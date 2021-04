Vaccini, Antitrust: “Espropriazione brevetti già consentita da nostro ordinamento”

editato in: da

(Teleborsa) – “Non tutti i bisogni possono essere soddisfatti dal mercato. Quando, ad esempio, a venire in rilievo è la tutela di diritti fondamentali come quello alla salute, il mercato può e deve subire dei limiti”. È quando ha affermato il presidente dell’Antitrust Roberto Rustichelli in merito alla questione dei brevetti per i vaccini nel suo intervento alla web conference “Legalità e concorrenza per il futuro del Paese”, organizzata da Centromarca in collaborazione con il Corriere della Sera.

“Il nostro Codice della proprietà industriale – ha spiegato Rustichelli – agli articoli 141 e 142 prevede la possibilità di un intervento rapido tramite DPR con cui si espropria, per ragioni di pubblica utilità, la titolarità o l’uso del brevetto, dietro corresponsione di un congruo indennizzo. Gli eventuali limiti, anche territoriali, possono essere superati attraverso il disposto dell’articolo 31 dell’accordo Trips (1994)”.