Vaccinazioni, Figliuolo: “Macchina oleata. Favorire procedure flessibili prenotazione”

(Teleborsa) – “A fine giugno potremo essere ancora più al sicuro”. E’ la promessa fatta dal commissario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, in occasione dell’inaugurazione dell’hub vaccinale Unipol per l’Emilia Romagna, indicando che le proiezioni parlano di 20 milioni di dosi.

“Siamo a oltre 35 milioni di dosi somministrate di queste 23,5 milioni sono di prime dosi. Parliamo di dati che ci pongono ai primi posti in Europa”, ha affermato il Generale, aggiungendo “la macchina è talmente oleata che viaggia tra il 90% e il 95% di somministrazione di dosi a disposizione“.

Ed in vista dell’estate, il commissario ha inviato una circolare alle Regioni, chiedendo procedure flessibili di prenotazione tramite portali, call center e così via, che “consentano ai cittadini la definizione della tempistica vaccinale già dalla scelta della data della prima dose, in modo da evitare, per quanto possibile, che la seconda somministrazione coincida con i periodi di assenza dalle zone di residenza/assistenza/domicilio” mentre si è in villeggiatura.

Figliuolo ha chiesto anche di estendere le vaccinazioni ai ragazzi dai 12 ai 15 anni, “utilizzando linee dedicate negli hub vaccinali e facendo il più ampio ricorso ai pediatri di libera scelta”. L’impiego dei pediatri – si sottolinea – “rappresenta una potenzialità fondamentale sia per raggiungere in località isolate assistiti che necessitano della presenza di un genitore, sia per dare impulso ulteriore alla campagna vaccinale e consentirne la transizione verso una gestione ordinaria/strutturale, anche in previsione di una possibile necessità di richiami”.

E’ necessario “favorire la massima adesione alla campagna vaccinale” da parte dei più giovani. La vaccinazione – si sottolinea – è “un’ulteriore e fondamentale tappa nella limitazione della diffusione” del Covid che, in questa fascia d’età, “circola anche in modo paucisintomatico e asintomatico”.