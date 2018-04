Vacanze estive a Riccione? Sì, ma con il treno

editato in: da

(Teleborsa) – Con l’estate alle porte già s’inizia a parlare di vacanze al mare. I turisti di oggi, però, non sono più come quelli di una volta, grazie soprattutto al concetto di mobilità integrata che sta profondamente cambiando le abitudini dei vacanzieri. Niente più file in autostrada e chilometri da macinare con la macchina, perché oggi sul posto di villeggiatura ci si arriva con il treno, come nel caso di Riccione.

Grazie all’accordo tra Comune di Riccione, Trenitalia, Federalberghi Riccione e Gruppo Costa Edutainment muoversi in treno è ancora più conveniente e divertente: potenziamento del servizio Trenitalia per raggiungere Riccione; soluzioni integrate di viaggio+soggiorno negli alberghi; rimborso del biglietto di viaggio; notti in omaggio; parchi Oltremare e Aquafan in regalo per chi si ferma in città.

Tante le ragioni per lasciare l’auto a casa, preferendo di raggiungere il mare in treno e usufruire così degli sconti per pernottare negli alberghi che hanno aderito alla promozione. Dal 1° al 30 giugno chi pernotterà almeno 3 notti in uno degli hotel del circuito “Riccione in treno” ne avrà una in omaggio, chi si ferma una settimana si vedrà rimborsato il viaggio di andata e chi estende la vacanza fino a due settimane non dovrà pagare nemmeno il biglietto del ritorno (7 notti: rimborso viaggio di andata fino a 40 euro a persona negli hotel a 3 e 4 stelle e fino 25 euro in quelli a 1 e 2 stelle; 14 notti: rimborso viaggio andata e ritorno fino a 80 euro a persona negli hotel a 3 e 4 stelle e fino a 50 euro in quelli a 1 e 2 stelle). Inoltre tutti gli ospiti che acquistano un pacchetto della promozione “Riccione in treno” non pagheranno la tassa di soggiorno in hotel.

Da domenica 10 giugno da Milano alla spiaggia di Riccione serviranno poco più di due ore. Per la prima volta il Frecciarossa fermerà nella Perla Verde con due corse al giorno da giugno a settembre, dal venerdì alla domenica. Con l’entrata in vigore dell’orario estivo di Trenitalia, il prossimo 10 giugno, il network dei servizi su Riccione verrà ulteriormente implementato con una coppia di treni Frecciarossa da Milano a Bari (e viceversa) che circoleranno il venerdì, il sabato e la domenica; una coppia di Frecciabianca andata/ritorno Venezia – Lecce e un’altra Torino – Lecce. Presto in vendita anche una nuova coppia di Frecciabianca tra Roma e Rimini, in servizio per tutta la settimana. È già attiva, invece, una coppia di Frecciabianca che giornalmente collega Riccione con Milano, Taranto e Lecce.