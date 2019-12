Vacanze di Natale, Federturismo: 16 milioni italiani in viaggio

editato in: da

(Teleborsa) – Archiviato ormai da tempo il caldo estivo, a fornire una ghiotta occasione di relax ci pensa la pausa natalizia. Saranno 16 milioni gli italiani che andranno in vacanza tra Natale e Capodanno scegliendo di rimanere in gran parte entro i confini nazionali.

Ma, come da tradizione, il nostro Paese conquisterà anche gli stranieri, in particolare americani e francesi che visiteranno le città d’arte (Roma e Firenze innanzitutto) e le nostre località montane dove, soprattutto in Valle d’Aosta e in Trentino Alto Adige, si prevede un vero boom di presenze (+2% ) grazie anche ai numerosi e comodi collegamenti ferroviari. E’ quanto stima Federturismo Confindustria in relazione alle prossime vacanze di Natale, per le quali si prefigura una crescita delle prenotazioni di circa il 10%.



BABBO NATALE VIAGGIA IN TRENO – Più nel dettaglio, saranno circa 11 milioni i viaggiatori che sceglieranno i collegamenti di Trenitalia durante le festività natalizie, fino all’Epifania. Circa 7 milioni sceglieranno i treni regionali, 3 milioni il network delle Frecce e un milione i treni a media e lunga percorrenza.