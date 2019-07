Vacanza a tutti i costi, 85% italiani parte nonostante meteo

editato in: da

(Teleborsa) – Alla vacanza non si rinuncia. Neppure se il meteo ci mette lo zampino e prova a guastare la festa. Non cambia, infatti, la propria decisione di partire anche in caso di previsioni sfavorevoli la stragrande maggioranza degli italiani (85%) che consulta il meteo prima di mettersi in viaggio per le vacanze estive.

Lo rivela un’indagine Coldiretti/Ixè in occasione del weekend di grandi partenze sull’impatto delle condizioni climatiche sulle vacanze nell’estate 2019.

Più di 3 italiani su quattro (77%) cercano informazioni in televisione, alla radio sui giornali e on line sulle condizioni del tempo per il viaggio, ma raramente sono disponibili a cambiare i comportamenti programmati.

ESTATE 2019 – La durata media della permanenza fuori casa dei 39 milioni di italiani in vacanza nell’estate 2019 è stimata in 11,4 giorni con più di un italiano su cinque (21%) che – riferisce Coldiretti – starà fuori un periodo compreso tra 1 e 2 settimane, ma c’è un fortunatissimo 3% che rientrerà a casa addirittura dopo oltre un mese.

Se è il mare a fare la parte del leone per 7 italiani su 10 (70%), seguito dalla montagna, si assiste alla ricerca di alternative meno affollate con la campagna e i laghi che guadagnano terreno. La spesa media destinata dagli italiani alle vacanze estive è di 779 euro per persona in aumento del 5% rispetto allo scorso anno. Un terzo degli italiani (33%) resterà comunque al di sotto dei 500 euro di spesa, il 42% tra i 500 e i 1000 euro, il 18 % tra i 1000 ed i 2000 euro mentre percentuali più ridotte supereranno questo limite.



(Foto: © Aleksandr Papichev/123RF)