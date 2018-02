Utility in rialzo a Milano

(Teleborsa) – Scambi al rialzo per i titoli delle utility, considerati “difensivi” per eccellenza, si muovono in controtrend rispetto al mercato ancora penalizzato dalle vendite.

Tra i player del settore, Snam guadagna lo 0,31%, seguita da Terna che balza dello 0,38%. Denaro anche su Enel +0,64%. Giù invece A2A che cede lo 0,99%.

Debole anche Italgas -0,72%: gli analisti di Credit Suisse hanno rivisto al rialzo il target price a 5,3 euro, giudizio “neutral”.