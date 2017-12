Utility in rialzo a Milano, Snam brilla grazie a un upgrade

(Teleborsa) – Scambi al rialzo per i titoli delle utility, considerati “difensivi” per eccellenza, si muovono in controtrend rispetto al mercato ancora penalizzato dalle vendite.

Tra i player del settore, si mette in evidenza Snam che guadagna l’1,47% grazie agli analisti di Kepler Cheuvreux che hanno deciso di migliorare il giudizio a “buy” dal precedente “hold”. Confermato il prezzo obiettivo a 4,50 euro.

Denaro anche su A2A che balza dello 0,71% e Terna che sale dello 0,50%.