Utilities sotto le vendite. Terna in controtrend

(Teleborsa) – Giornata difficile anche oggi per il comparto utility, in calo sulla borsa milanese dello 0,46%, mentre tiene in Europa (DJ Stoxx +0,20%).

Già la vigilia il settore era stato colpito dalle vendite complice una rotazione settoriale che ha spinto gli investimenti verso altri benchmark, tra cui il comparto bancario.

A Piazza Affari, perde terreno Italgas -1,10%, seguita da A2A che mostra una frazionale discesa dello 0,25%. Scivola dello 0,51% Hera mentre si distingue il rialzo di Terna +0,29%.