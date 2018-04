Utili e ricavi in calo per Sanofi

editato in: da

(Teleborsa) – Bilancio in calo per Sanofi, subito punita in Borsa.

Il colosso farmaceutico francese ha chiuso il primo trimestre con un utile netto di 1 miliardo di euro, in deciso peggioramento rispetto ai 5,7 miliardi messi a bilancio nello stesso periodo dell’anno precedente, quando il Gruppo aveva beneficiato della vendita della divisione Animal Health.

I ricavi sono invece scesi a 7,9 miliardi di euro rispetto ai precedenti 8,65 miliardi.

Sanofi ha comunque confermato la guidance per il 2018 dichiarando di attendersi un nuovo periodo di crescita nella seconda metà dell’anno.

Annunciato anche un buyback azionario per un valore di 1,5 miliardi di euro.

Reazione negativa del mercato: le azioni Sanofi stanno cedendo l’1,31% a Parigi.